U Cluj - FC Botosani se joaca de la ora 14:30, pe Cluj Arena! "Studentii" continua lupta pentru play-off

Etapa a 29-a din SuperLiga Romaniei, penultima din sezonul regulat, continua cu "U" Cluj - FC Botosani. "Studentii" vor avea parte astazi de ultima aparitie pe Cluj Arena in sezonul regular.Universitatea Cluj este pe locul 8 in SuperLiga, cu 38 de puncte. Este la 2 distanta de ultimul loc de play-off, ocupat in acest moment de FC Hermannstadt, care are un meci in plus. De partea cealalta, FC Botosani are 20 de puncte si vine dupa doua esecuri consecutive, 2-3 cu FCSB si 1-2 cu Sepsi. In tur, ... citește toată știrea