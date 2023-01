U Cluj ii raspunde taios Craiovei: Clubul din Craiova este ultimul care ar trebui sa vorbeasca despre politizare

Dupa ce CS Universitatea Craiova a acuzat ca antrenorul Eugen Neagoe este impiedicat de Emil Boc sa stea pe banca, prin avocatii acestuia, U Cluj a transmis un comunicat oficial in care raspunde."FC Universitatea Cluj respinge tentativa Universitatii Craiova de politizare a cazului antrenorului Eugen Neagoe, de fapt doar o jalnica perdea de fum aruncata in ochii suporterilor craioveni pentru a le ascunde adevarul.Clubul din Craiova incearca, in acelasi timp, sa puna presiune pe comisiile ... citeste toata stirea