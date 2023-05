Meciul dintre FC Botosani si "U" Cluj, din cadrul etapei a saptea a play-out-ului SuperLigii, se disputa sambata, de la ora 12:30. Inaintea meciului direct, FC Botosani este pe locul cinci in play-out, cu 27 de puncte, in timp ce Universitatea Cluj ocupa a sasea pozitie, cu un punct mai putin.In intalnirile din acest sezon cu FC Botosani, "U" nu a pierdut, fiind 1-1 in turul sezonului regular si apoi 2-0 pe Cluj Arena in retur. In ceea ce priveste insa deplasarile, "U" nu a reusit sa castige ... citeste toata stirea