"U" Cluj, in lupta pentru podium! Meci decisiv cu Farul Constanta

Universitatea Cluj va juca vineri, 7 martie, contra Farului Constanta, in ultima etapa a sezonului regulat."Sepcile rosii" au nevoie de un rezultat pozitiv pentru a prinde podiumul SuperLigii.Cu un succes, "U" incheie sezonul regular pe podiumFC Universitatea Cluj e pe locul al patrulea inaintea ultimei runde din sezonul regular, cu 51 de puncte si golaveraj +16 (42-26). In cazul unei victorii in confruntarea de la Constanta, echipa noastra are asigurata o prezenta pe podium la finalul ... citește toată știrea