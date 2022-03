"U" Cluj, in mare forma. "Studentii" isi continua drumul spre Liga 1 dupa un succes clar pe terenul unei contracandidate la promovare

U Cluj a castigat pe terenul lui Hermannstadt, scor 2-0 si a urcat pe locul doi in campionat, care ii asigura promovarea directa in Liga 1.Formatia lui Erik Lincar a deschis scorul dupa doar opt minute, prin Tescan, dupa o faza fixa. Universitatea a jucat fara greseala, a facut un pressing agresiv in prima parte si nu le-a dat sanse sibienilor. Repriza secunda a mai adus un gol in dreptul Universitatii, prin Ely Fernandes (73)."Sepcile Rosii" au 39 de puncte, unul mai mult decat ... citeste toata stirea