"U" Cluj incepe saptamana cu meci in deplasare. "Studentii" lupta sa ramana lideri in campionat

Luni, 28 octombrie, liderul din Superliga, Universitatea Cluj, va juca in deplasare impotriva celor de la FC Botosani, in etapa a 14-a din Superliga.FC Botosani se afla in acest moment pe locul 15 in clasament dupa 12 meciuri jucate pana acum. Echipa oaspete a reusit sa castige 3 meciuri, a facut 3 egaluri si a fost invinsa de 6 ori. In ultimul meci disputat, cei de la Botosani au remizat cu Univ. Craiova, scor 0:0.Universitatea Cluj este lider in Superliga dupa 13 meciuri disputate, avand 7 ... citește toată știrea