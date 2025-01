U Cluj, infrangere dramatica in EuroCup. Campioana Romaniei a a condus aproape tot meciul, dar a pierdut pe final

Campioana U Banca Transilvania Cluj a pierdut dramatic miercuri, in deplasare, cu formatia lituaniana Lietkabelis Panevezys, scor 91-92 (47-40), in penultimul meci din grupa B a BKT EuroCup. Este al 8-lea esec pentru echipa antrenata de Mihai Silvasan, care condus tot meciul si avea calificarea in optimi "pe masa", potrivit news.ro.Principalii marcatori ai partidei au fost Kovliar 18 puncte, Gagic 17, Danusevicius 13, pentru gazde, respectiv Simpson 24, Mokoka 15, Stephens 12, pentru U BT ... citește toată știrea