"U" Cluj, infrangere neasteptata acasa, cu FC Botosani. Echipa clujeana a fost facuta sah -mat dupa un contraatac

Infrangere pentru Universitatea Cluj cu FC Botosani, pe propriul teren. Mare favorita, echipa lui Sabau a pierdut neasteptat.Gazdele au trimis in bara, prin Chipciu, in minutul 44, pentru ca imediat dupa pauza, in minutul 48, Fabry sa rateze dintr-o pozitie foarte buna, sutand pe langa.Desi a dominat, in mare parte si a ratat ocazii mari, U Cluj s-a trezit condusa dupa un corner. Formatia lui Sabau a pierdut ... citește toată știrea