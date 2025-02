U Cluj invinge in deplasare si revine pe primul loc in Superliga REZUMAT VIDEO

Universitatea Cluj a castigat in deplasare la Otelul Galati cu 1-0, gratie golului lui Fabry, aflat la primul meci in echipa clujeana.Meciul din etapa a 28- a a Superligii venea intr-un moment in care U Cluj nu mai castigase in deplasare de aproape 4 luni.Partida a fost echilibrata, Fabry a debutat cu gol in tricoul "sepcilor rosii", cu un sut din interiorul careului, din pasa lui Chipciu din ... citește toată știrea