U Cluj, invinsa de Sepsi OSK, 2-1 la Sfantu Gheorghe

Universitatea Cluj a fost invinsa in aceasta dupa-masa de Sepsi OSK, 2-1 la Sfantu Gheorghe in al doilea meci al etapei.Cu cele 3 puncte obtinute astazi, in etapa a 21-a din Liga 1, Sepsi urca temporar pe locul 6, loc de play-off, in total 32 de puncte, in vreme ce Universitatea Cluj ramane pe locul 14, cu 19 puncte.Cronica e pe site-ul clubului:"U" incheie anul 2022 cu un esec la Sfantu Gheorghe. Sepsi OSK s-a impus cu 2-1 in meciul din etapa cu numarul 21, golurile covasnenilor fiind ... citeste toata stirea