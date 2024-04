"U" Cluj, invinsa la Craiova. "Studentii" mai spera sa joace in Europa

Clujenii au deschis scorul la Craiova, prin Robert Silaghi, in minutul 16, dar gazdele au egalat dupa numai doua minute, prin Baeten si la pauza s-a intrat cu scor egal, 1-1. In minutul 55 Baeten a adus in avantaj Craiova, inscriind cu o lovitura de cap, insa Anselmo restabilit egalitate in minutul 74. Blanuta a reusit sa readuca in avantaj echipa lui Eugen Trica, cu un gol marcat in minutul 76 si Craiova s-a impus cu 3-2.Universitatea Cluj are 29 de puncte si ocupa locul 4 in play-out. ... citește toată știrea