"U" Cluj isi continua visul, dupa 2-0 cu Otelul Galati. Munteanu: Rezultatul a fost viciat!

Universitatea Cluj i-a provocat prima infrangere Otelului si ramane pe primul loc fara emotii. Clujenii au rezolvat meciul in partea a doua.Dupa o prima repriza saraca, fara nici o ocazie de gol si cu doar un sut pe spatiul portii trimis de Teles, de la Galati, cele doua echipe au aratat mai mult in partea secunda.Gazdele au primit penalti la un hent al lui Zivulic si dupa interventia VAR, iar Dan Nistor a deschis scorul transformand lovitura de pedeapsa in minutul 61. Dupa opt minute, ... citește toată știrea