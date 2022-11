"Studentii" au invins in runda precedenta FCSB, reusind astfel sa obtina patru puncte din duelurile cu vicecampioana. Unviersitatea Cluj tinteste un deznodamanat asemanator si in meciul cu CS U Craiova, echipa cu care a remizat in tur, scor 1-1.Pentru jocul din Banie, Eugen Neagoe nu va putea miza pe deja Ely, Romeo si Tescan, cei care absenteaza de ceva vreme, dar nici pe ... citeste toata stirea