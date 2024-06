"U" Cluj l-a imprumutat pe Albert Hofman la Otelul Galati

FC Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu SC Otelul Galati pentru imprumutul jucatorului Albert Hofman."Atacantul in varsta de 20 de ani va imbraca tricoul echipei de la malul Dunarii pana la finalul sezonului 2024/2025, cand se va intoarce la "U".Albert Hofman are 39 de meciuri in tricoul ... citește toată știrea