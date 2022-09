U Cluj l-a transferat pe Ovidiu Horsia, de la FCSB

FC Universitatea Cluj l-a transferat pe mijlocasul de banda dreapta Ovidiu Horsia, sub forma de imprumut de la FCSB. Acesta va fi o noua optiune pentru postul de jucator Under 21.Fotbalistul a fost crescut de ACS Kinder Targu Mures si a fost deja convocat la nationalele U17 si U19 ale Romaniei.Ovidiu Horsia a fost transferat la FCSB in 2017, iar in sezonul 2018/2019 a fost imprumutat la formatia ilfoveana Academica Clinceni, unde a jucat in 28 de meciuri in Liga a II-a si a marcat cinci ... citeste toata stirea