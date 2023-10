FCSB a terminat la egalitate cu Universitatea Cluj, 2-2, luni seara, pe Arena Nationala, in ultimul meci din etapa a 11-a a Superligii de fotbal.Liderul a deschis scorul prin fundasul camerunez Joyskim Dawa (8), dupa ce portarul Andrei Gorcea nu a reusit sa respinga o minge inalta in careul mic. Dan Nistor (26) a restabilit egalitatea dupa o actiune personala.FCSB a intrat la pauza in avantaj, gratie golului marcat de Adrian Sut (39), care a reluat in plasa mingea respinsa de Gorcea la ... citeste toata stirea