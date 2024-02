"U" Cluj, neinvinsa in ultimele trei meciuri cu FCSB. Radu Constantea: "Sper ca vor fi undeva peste 20.000 de spectatori. Cei mai multi vor tine cu U"

FC Universitatea Cluj va primi luni, 19 februarie, vizita celor de la FCSB in cadrul etapei cu numarul 26 din SuperLiga Romaniei, partida va incepe de la ora 20:30.Chiar daca intalnesc liderul la zi din SuperLiga Romaniei, cei de la "U" Cluj considera ca poate scoate punct sau puncte din confruntarea cu formatia din Capitala."Cred ca e cea mai in forma echipa din SuperLiga, dar ne-am descurcat bine in ultimele doua sezoane contra FCSB-ului. Sunt ... citește toată știrea