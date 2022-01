U Cluj, pas important spre mediul privat. Companiile pot deveni membri asociati si vor avea drept de vot in club

Consiliul Director a aprobat o propunere mai veche a presedintelui Radu Constantea, care dateaza din 2018, in urma careia companiile private care doresc sa se implice activ in managementul AS FC Universitatea Cluj prin sustinerea financiara a clubului si desemnarea unui reprezentant cu drept de vot in forurile de conducere pot dobandi calitatea demembru asociat, a anuntat clubul clujean."Argumentele din 2018 raman si acum in picioare. FC Universitatea Cluj trebuie sa ofere mediului privat ... citeste toata stirea