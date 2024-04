"U" Cluj - Petrolul 1-2. Ioan Ovidiu Sabau, mesaj dur pentru jucatorii sai: "Naivi, am crezut ca va fi usor! N-aveam voie"

Petrolul Ploiesti a obtinut o victorie importanta in deplasarea de pe Cluj Arena. Desi au deschis scorul in minutul 55 prin Roguljic, clujenii au pierdut meciul cu Petrolul. Ploiestenii au intors scorul in doar 4 minute prin golurile inscrise de Irobiso si Jyry in minutele 58 si 62.La finalul partidei, Ioan Ovidiu Sabau a taxat neatentia elevilor sai pentru faptul ca au pierdut un meci pe care l-au controlat in totalitate."Am fost neatenti, acea lovitura libera, au plecat pe contraatac. ... citește toată știrea