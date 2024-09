"U" Cluj pleaca din Giulesti cu trei puncte si un jucator nou. Mijlocasul mai avea contract un an cu Rapid

Razvan Oaida, in varsta de 26 de ani, este foarte aproape de a semna cu liderul din Liga 1, Universitatea Cluj, anunta jurnalistul Emanuel Rosu.Mijlocasul cu profil defensiv parea ca se indreapta inspre o mutare catre UTA Arad, insa lucrurile s-au schimbat.Dupa victoria cu 2-0 in fata Rapidului care le asigura pozitia de lider in clasament, "U" Cluj s-a ales si cu un jucator nou.850 de mii de euro este cota de piata a ... citește toată știrea