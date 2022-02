U Cluj poate ajunge azi in play-off-ul Ligii a II-a

FC Universitatea Cluj si Concordia Chiajna vor trage cortina luni, de la ora 20:00, peste prima etapa a ligii secunde din 2022, intr-un duel cu miza mare, intrucat echipa care se va impune pe Cluj Arena va obtine calificarea matematica in play-off-ul pentru promovare, anunta site-ul oficial al clubului."Studentii" vin dupa cinci saptamani in care au pregatit finalul sezonului regulat atat pe plan local, dar si in Antalya.In cele sase meciuri de verificare, "U" a obtinut trei victorii (4-1 ... citeste toata stirea