"U" Cluj - Poli Iasi, 16:45, pe Cluj Arena. Ovidiu Sabau nu mai vrea pasi gresiti: "Trebuie sa gasim solutii, nu vinovati"

Politehnica Iasi soseste pe Cluj Arena cu ocazia etapei a sasea din play-out. Partida are loc miercuri, de la ora 16:45.Inaintea acestui duel, "U Cluj" ocupa locul patru, in play-out-ul SuperLigii, cu 26 de puncte, in timp ce Poli Iasi este pe locul sapte, cu 21 de puncte."U Cluj" revine pe teren propriu, dupa o saptamana petrecuta la Galati, unde a fost eliminata din Cupa Romaniei si a fost invinsa in campionat, de trupa lui Dorinel Munteanu. Cei de la "Sepcile rosii" au avut prestatii ... citește toată știrea