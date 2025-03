U Cluj, probleme la negocierile cu unul dintre jucatorii echipei: "A venit cu o contraoferta prea mare"

Presedintele U Cluj, Radu Constantea, a sustinut ca exista o problema in negocierile de prelungire a unui contract cu unul dintre jucatorii echipei. Este vorba de argentinianul Lucas Masoero, care se afla la U Cluj din 2023.Constantea a spus ca fotbalistul a cerut prea multi bani: "Am mai avut discutii si o sa mai avem. Noi am facut o oferta, el a venit cu o contraoferta care depaseste bugetul pe care il avem pentru ca nu ne dorim sa fie o ... citește toată știrea