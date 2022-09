U Cluj, remiza cu FC U Craiova, 1-1, in etapa a 9-a din Superliga. "U", privata de un gol?

Universitatea Cluj si U Craiova 1948 au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat vineri in etapa cu numarul 9 din SuperLiga. Eugen Neagoe, tehnicianul Sepcilor Rosii, s-a aratat nemultumit si de data aceasta de arbitrajul VAR din meciul cu FC U Craiova.U Cluj a deschis scorul prin Negru ('28, autogol), iar Craiova a egalat prin Iancu ('45+3, lovitura libera). In urma acestui rezultat, echipa lui Eugen Neagoe ocupa locul 15 (4 puncte, golaveraj 5-11), in timp ce formatia lui Marius ... citeste toata stirea