U Cluj, remiza in deplasare la Ploiesti. Antrenorul clujenilor a criticat arbitrajul: "A fost cu gazdele, asa cum e la noi"

Universitatea Cluj a terminat la egalitate, scor 0-0, partida jucata sambata la Ploiesti, pe terenul liderului Petrolul. Meciul s-a disputat in fata a aproximativ 8000 de spectatori intr-o atmosfera ce aminteste de Liga 1.Petrolul a preferat sa se apere si a inchis toate culoarele spre poarta, mai ales in prima repriza. De altfel, cele doua formatii nu au avut nici o ocazie de gol in prima parte. Universitatea a fortat deschiderea scorului in repriza secunda, dar Ely Fernandes si Tescan au ... citeste toata stirea