U Cluj, revenire spectaculoasa in partida de la Slobozia. REZUMAT VIDEO

Clujenii au fost condusi cu 2-0 inca din minutul 22, insa au revenit in repriza a doua, reusind sa egaleze si au fost chiar la un pas de victorie, in ultimul minut.U Cluj a inceput catastrofal partida si a primit gol inca din minutul 16, la sutul din alunecare al lui Gele. Nu au trecut decat 6 minute si gazdele si-au marit avantajul prin golul lui Toma, din lovitura libera.Scorul putea lua proportii inainte de finalul primei reprize, la o lovitura cu capul in careul clujean, insa din ... citește toată știrea