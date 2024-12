"U" Cluj se afla la un meci distanta de a fi lider in Liga 1 inainte de pauza de iarna. Sabau ramane precaut: ,,Sa isi ia vacanta dupa joc, nu inainte"

Universitatea Cluj este surpriza acestui sezon din campionatul intern. Formatia lui Sabau a avut un tur de exceptie, fiind, in cea mai mare parte a timpului, liderul Ligii 1.Dupa o perioada de trei meciuri mai slabe, echipa lui Sabau si-a revenit in forma si a reusit sa se impuna in derby-ul Clujului si sa castige categoric impotriva Petrolului Ploiesti.Pentru prima oara in istorie, Universitatea Cluj are sanse sa termine pe primul loc in campionat inaintea vacantei de iarna.Sabau ramane, ... citește toată știrea