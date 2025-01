U Cluj se intoarce cu un punct de la Bucuresti, dupa partida cu Dinamo. Iulian Cristea a scos un gol ca si facut REZUMAT VIDEO

Dinamo - U Cluj 0-0, un meci echilibrat, disputat pe un teren destul de accidentatU Cluj a infruntat-o vineri seara pe Dinamo, in etapa 23 a Superligii, intr-un duel care a avut loc pe stadionul "Arcul de Triumf" in fata a circa 7000 de spectatori. U Cluj ocupa primul loc inainte de acest meci, in timp ce Dinamo se afla pe locul al treilea.In prima parte a meciului clujenii au avut mai mult initiativa, ratand doua ocazii la poarta bucurestenilor, insa pe final Dinamo a fost echipa mai ... citește toată știrea