"U" Cluj se pregateste pentru primul meci oficial din 2025! Ovidiu Sabau: "Vreau sa vad o echipa care isi doreste sa castige"

Ioan Ovidiu Sabau, antrenorul Universitatii Cluj, a sustinut vineri, 17 ianuarie, conferinta de presa premergatoare meciului cu Gloria Buzau, ultima clasata din Superliga. Meciul va avea loc sambata, 18 ianuarie, de la ora 14:30, pe Cluj Arena, in runda 22 din campionat.Antrenorul "studentilor" si-a laudat jucatorii inaintea duelului cu Buzau, precizand ca se asteapta ca fanii sa fie langa echipa in primul meci oficial din 2025."I-am simtit destul de activi si prezenti in antrenament. Din ... citește toată știrea