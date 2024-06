"U" Cluj se va reuni pe 17 iunie. Unde vor pleca "studentii" in cantonament si echipele pe care le vor intalni in pregatirea pentru noul sezon

Primul antrenament pentru "U" Cluj va avea loc luni, 17 iunie, atunci cand va avea loc si reunirea lotului. Timp de opt zile "studentii" se vor antrena pe plan local, urmand apoi sa plece in cantonament in Austria, la Complexul Aldian Club din localitatea Ampflwang im Hausruckwald."U" Cluj va juca patru meciuri amicale in pregatirea noului sezon de Superliga, care va incepe sambata, 13 iulie.FC Slovan Liberec este cel mai cunoscut nume pe care "studentii" il vor intalni in cantonament. ... citește toată știrea