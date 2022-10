"U" Cluj si CFR au remizat in derby-ul Cupei

Universitatea Cluj si CFR Cluj au remizat, scor 1-1, in Cupa Romaniei si se pregatesc pentru partida de campionat, de duminica.Universitatea a inceput horror partida si a incasat gol la primul corner, in minutul 3. Bordeianu a executat din stanga, Birligea s-a demarcat si a inscris cu capul, din 10 metri.Cu multe rezerve si jucatori veniti dupa accidentari, CFR-ul a facut pasul in spate, iar U Cluj a preluat conducerea jocului. I-a lipsit, insa, din nou, claritatea in fata portii. Thiam a ... citeste toata stirea