"U" Cluj, start perfect in play-out. Victorie clara cu Botosani

Universitatea s-a impus cu 3-0 in primul meci din play-out si s-a distantat in fruntea clasamentului.Clujenii au inceput bine meciul cu Botosani, iar in minutul 14 au obtinut un penalty prin Masoero, lovit in cap de Dican, in careu. Nistor n-a gresit (15), iar "U" a avut liniste in continuare. Oaspetii au ajuns rar la poarta, iar in partea a doua au riscat totul pe atac. E ceea ce a asteptat Sabau. Cu linia fundasilor urcata spre mijlocul ... citește toată știrea