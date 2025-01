"U" Cluj, transfer de la marea rivala. Un campion al Romaniei a semnat cu echipa lui Sabau

FC Universitatea Cluj bifeaza o noua achizitie in compartimentul median. Campion al Romaniei cu Farul Constanta, Andrei Artean (31 de ani) a semnat cu "U" si se alatura imediat lotului antrenat de Ioan Ovidiu Sabau, a anuntat U Cluj.In prima parte a campionatului, mijlocasul a evoluat in 23 de partide pentru CFR.Prima parte a carierei, strans legata de TimisoaraNascut pe 14 august 1993 la Hunedoara, Artean a inceput fotbalul la formatia locala, FC Hunedoara, urmand ca in 2010 sa faca ... citește toată știrea