U Cluj - Universitatea Craiova, derby-ul etapei, se joaca de la ora 21:30, pe Cluj Arena! "U" nu a mai pierdut acasa din aprilie

Universitatea Cluj va primi vizita Universitatii Craiova, duminica, 22 septembrie, de la ora 21:30, in cadrul etapei a 10-a din SuperLiga. U Cluj nu a mai pierdut acasa din aprilie.Echipa antrenata de Ioan Ovidiu Sabau nu are cum sa piarda fotoliul de lider in Superliga (locul 1 cu 21 de puncte, fara infrangere), in timp ce oltenii lui Constantin Galca sunt momentan pe 5, cu 15 puncte.13 aprilie 2024, Universitatea Cluj-Petrolul 1-2: a fost singura infrangere suferita de ardeleni in ultimele ... citește toată știrea