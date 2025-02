"U" Cluj, victorie mare cu Rapidul! Echipa lui Sabau isi continua marsul in Superliga

Universitatea Cluj a castigat, scor 2-1, partida cu Rapid, jucata sambata seara, pe Cluj Arena.Gazdele au trimis mingea in poarta, in minutul 7, prin Mamadou Thiam, dar golul a fost anulat din cauza unei pozitii de ofsaid a pasatorului, Dan Nistor. Clujenii au deschis scorul insa in minutul 20, cand Aioani a respins incredibil la lovitura de capa lui Artean, mingea a ajuns la Masoero, care a trimis-o in plasa, cu capul. Giulestenii au egalat in minutul 35, prin Tobias Christensen, si tot ... citește toată știrea