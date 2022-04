"U" Cluj, victorie mare cu Steaua. "Studentii" continua cursa spre Liga 1

U Cluj a invins-o pe CSA Steaua, scor 1-0, in derby-ul etapei a treia din play-off-ul ligii secunde.Clujenii sunt pe locul 3 in clasament, la un singur punct in spatele lui Hermannstadt si la 4 lungimi de Petrolul.Universitatea a jucat in fata a peste 10.000 de spectatori, un duel ce aduce aminte de meciurile din Liga 1. Ely Fernandes a avut prima actiune la poarta oaspetilor, dar portarul a retinut mingea trimisa cu capul (8). Impinsa de la spate de fani, Universitatea a deschis scorul ... citeste toata stirea