"U" Cluj, victorie vitala in cursa pentru play-off. Popa, asul lui Sabau

Universitatea Cluj avea nevoie ca de aer de un succes cu ultima clasata, FC Botosani, pentru a-si pastra sansele intacte la accederea in play-off. Fara sa impresioneze, echipa clujeana a obtinut victoria, iar daca se impune cu FC Voluntari vineri, in deplasare, nu are cum sa rateze prezenta intre primele sase."Studentii" au jucat economicos, pragmatic, nu au riscat foarte mult, dar au punctat prin Daniel Popa, in minutul 21. Ovidiu Bic a intors un adversar in stanga, a centrat perfect in ... citește toată știrea