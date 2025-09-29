Editeaza

"U" Cluj vs CFR! Orasul vibreaza in Alb si Negru! Mobilizare totala a Sepcilor Rosii: "Onoram Simbolul"

Sursa: Stiri de Cluj
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 11:49
16 citiri
Universitatea Cluj vs CFR Cluj se va disputa luni, 29 septembrie 2025, de la ora 21:00, iar Clujul va vibra din nou in culorile alb si negru!
Fanii "Sepcile Rosii" au transmis un mesaj categoric inaintea meciului cu CFR Cluj, precizand ca spiritul "U" nu apare si nu ramane de la sine, ci este mostenirea unei istorii de lupte castigate, ce trebuie onorata cu loialitate si darzenie de fiecare generatie.

"Ea este scrisa in Alb si Negru de Sepcile Rosii! Ea insa nu apare si nu ramane asa de la ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Cluj-Napoca
Un clujean se simte ,,ca la stana" intr-un bloc din Marasti. Doi caini latra incontinuu cand vecina ii lasa singuri in apartament
CSU Cluj a anuntat deschiderea unei cantine dedicate exclusiv sportivilor: ,,Pentru a se concentra pe ceea ce stiu sa faca cel mai bine" - FOTO
U-BT Cluj s-a implicat in lupta impotriva cancerului la san! Cati bani au reusit sa stranga baschetbalistii clujeni
Fanii "U Cluj" se afla in topul mediei de spectatori la finalul turului. Cati oameni au venit sa isi sustina favoritii pe Cluj Arena
Competitia care a pus Clujul in miscare! Mii de clujeni au facut peste 1 miliard de pasi pentru o cauza nobila
Un sofer s-a asigurat timp de zeci de secunde, dar a facut accident imediat ce a intrat pe drum: "Te streseaza cei din spate, te claxoneaza" - VIDEO
Cele mai citite stiri
Imaginea care a socat comunitatea medicala. Revolta unei asistente din Cluj: " A reusit performanta sa bifeze tot ce scrie la capitolul nepasare!"
Se spune ca o fotografie valoreaza cat 1000 de cuvinte, iar in cazul de fata nu putea fi mai ...
O noua companie aeriana anunta zboruri directe spre Cluj-Napoca! Noua ruta va fi inaugurata in iunie 2026. Unde vor putea zbura clujenii
In vara anului 2026, o noua ruta regulata va fi lansata catre aeroportul "Avram Iancu" din ...
VIDEO. Scena socanta la Cluj: Animale sacrificate si eviscerate la marginea padurii Faget - Atentie, imagini cu impact emotional
Un clujean a facut o descoperire tulburatoare in padurea Faget, la marginea lizierei dinspre ...
ActualitateBusinessSportLife Show