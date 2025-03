U Cluj - "zdrobita" in prima partida din playoff. Studentii au primit o lectie de la Universitatea Craiova. Sabau si-a tinut pe banca golgheterul

Universitatea Cluj a suferit o infrangere categorica in prima partida din play-off-ul SuperLigii, fiind invinsa cu 3-0 de Universitatea Craiova. Meciul s-a disputat vineri, 14 martie 2025, pe stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova.Gazdele au deschis scorul in minutul 38 prin Anzor Mekvabishvili, care a inscris cu un sut pe jos din interiorul careului. In repriza a doua, Carlos Mora a majorat avantajul in minutul 61, iar Jovo Lukic a stabilit scorul final in minutul 80, dupa o pasa a lui ... citește toată știrea