"U", cu sperante mari de promovare. Romario Pires: "Se doreste promovarea de foarte mult timp. Toata lumea stie ca locul Clujului e in prima liga"

FC Universitatea Cluj reia seria jocurilor din play-off, dupa o pauza de doua saptamani, cu o noua deplasare, de aceasta data pe terenul celor de la Unirea Slobozia. Preparatorul fizic al Universitatii, Robert Panduru si capitanul Romario Pires au prefatat duelul de duminica in cadrul unei conferinte de presa.Antrenorul "Universitatii" Cluj nu a fost prezent in cadrul acestui eveniment, anuntand jurnalistii inca de la conferinta trecuta ca i se pare firesc "sa mai iasa si altii in fata", caci ... citeste toata stirea