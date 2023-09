FC Universitatea Cluj are parte de o deplasare la Bucuresti in debutul grupei B din Cupa Romaniei. Meciul din Ghencea va avea loc joi, 28 septembrie, de la ora 16:15 in direct pe Digisport si Prima Sport.Vlad Baban a fost delegat sa conduca de la centru partida, asistenti urmand sa fie Mihaita Necula si Ioan Alexandru Corb."Jucatorii trebuie sa stie clar care e obiectivul, l-am trasat impreuna. Ne dorim sa jucam din nou finala! Sa nu uitam ce a insemnat finala de la Sibiu, atmosfera, jocul. ... citeste toata stirea