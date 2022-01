FC Universitatea Cluj "aduce un portar cu potential din Liga 1". Portarul Aurelian Paun (20 de ani) ajunge la "U", dupa ce in prima parte a sezonului a aparat in Liga 1 la Academica Clinceni.Aurelian Paun a debutat la seniori la varsta de 18 ani pentru Turris Turnu Magurele. A bifat 5 meciuri in primul sezon, luptandu-se pentru promovare alaturi de formatia de ... citeste toata stirea