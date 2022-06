"U" nu renunta la transferul lui Chipciu de la CFR: "Ar da multe goluri daca ar juca impotriva lui CFR"

In pofida impotrivirii fanilor "U" la un transfer de la CFR, tehnicianul Universitatii Cluj spune ca nu renunta la Alex Chipciu (33 ani) si asteapta un raspuns de la acesta. Precizarea lui Lincar vine in contextul ultimelor reactii de la peluza Sepcilor Rosii.Reamintim ca ultrasii de la "U" au venit cu un mesaj dur dupa zvonurile aparute in presa despre transferul lui Chipciu de la CFR. Acestia au afisat un banner cu un mesaj transant: "Nu este nimic de negociat, nu vrem sobolani in negru si ... citeste toata stirea