"U" si-a stabilit cantonamentul din vara. Cand se vor reuni jucatorii lui Erik Lincar

Dupa o vacanta de cateva saptamani, jucatorii Universitatii revin pe teren, pentru a se pregati de Liga 1. Reunirea lotului va avea loc intr-o saptamana, primul antrenament al verii fiind programat in data de 14 iunie.Inainte de inceputul sezonului, "studentii" se vor pregati pe plan local, dar si in cadrul unui stagiu de pregatire in Austria. Alb-negrii se vor antrena pe plan local in perioada 14 iunie - 24 iunie. Pe 22 iunie, "U" va disputa primul amical al verii, in compania Sanatatii Cluj ... citeste toata stirea