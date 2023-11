Galeria U Cluj a realizat, probabil, cea mai reusita coregrafie din fotbalul romanesc al ultimilor ani.Jokerul si hidra au ajuns pe pagina "Ultras World", urmarita de 1,2 milioane de suporteri ai sportului rege din toata lume.Coregrafia a fost realizata la meciul din Cupa Romaniei, dintre U Cluj si CFR Cluj, de joi, 2 noiembrie, de pe Cluj Arena.Relica "Some men like to watch the world burn" este din filmul The Dark Knight (2008), ... citeste toata stirea