Ultima ora! Care este starea lui Nelutu Varga si ce probleme are

Presedintele CFR Cluj, Cristi Balaj, si antrenorul Dan Petrescu au confirmat ca Nelutu Varga, patronul CFR Cluj, are probleme de sanatate."Foarte multe informatii nu avem. Stim doar ca e bine ingrijit. Noroc ca s-a intamplat in Cluj, aproape de casa, cu noi langa el. Primul ajutor i-a fost acordat intr-un timp foarte scurt. Nu am vorbit cu el, dar am inteles ca e bine, e foarte bine.Nu vor exista probleme, dar e monitorizat atent si preventia e mai importanta decat sa trebuiasca sa repari. Nu ... citeste toata stirea