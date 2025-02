Ultramaratonistul Tiberiu Useriu revine la 6633 Arctic Ultra dupa 7 ani: "Suna ireal, ma intorc la locul crimei"

Tiberiu Useriu se intoarce la cel dificil ultramaraton din lume, 6633 Arctic Ultra.El a castigat acest ultramaraton trei ani la rand, in 2016, 2017 si 2018.Potrivit acestuia, decizia inscrierii in competitie a venit dupa ce echipa din Canada care produce un documentar despre el l-a invitat la 6633 Arctic Ultra pentru a filma cateva cadre, iar el a considerat ca nu poate deveni actor in propria viata si ca nu poate "mima epuizarea si durerea de dragul unei camere de filmat", astfel ca a ales ... citește toată știrea