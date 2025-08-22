Editeaza

Umilinta maxima pentru CFR Cluj in cupele europene! Dan Petrescu si-a dat demisia: "Mi-e rusine!" VIDEO

Sursa: Stiri de Cluj
Vineri, 22 August 2025, ora 02:07
Anuntul a fost facut de antrenor la conferinta de presa de dupa meciul disputat in Suedia.
CFR Cluj a fost invinsa in meciul tur cu Hacken, disputat in deplasare, cu un incredibil scor de 7-2! Este cea mai mare umilinta a clubului in cupele europene, comparabila doar cu eliminarea in 2018 din Liga Europa de catre o formatie neccunoscuta din Luxemburg, Dudelange.

La pauza scorul era deja 4-1 pentru echipa gazda, care se afla abia pe locul 10 in campionatul Suediei, un campionat care nu este ...citește toată știrea

