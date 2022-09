Un alt nume mare vine la Transylvania Open 2022

Fostul numar 5 mondial Eugenie Bouchard va juca la Transylvania Open 2022.Eugenie Bouchard a jucat finala de la Wimbledon in 2014, dupa ce a invins-o pe Simona Halep, dar a pierdut cu Petra Kvitova. Ea a mai prins doua semifinale de Grand Slam, tot in 2014, la Australian Open si la Roland-Garros.Eugenie Bouchard s-a accidentat si acum incearca sa revina in topul mondial."Suntem incantati sa o avem aici pe una dintre cele mai populare jucatoare din circuitul WTA! Eugenie Bouchard vine dupa o ... citeste toata stirea