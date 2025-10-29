Editeaza

Un alt simbol al CFR-ului ar putea reveni in Gruia. Fostul jucator asteapta apelul din partea lui Iuliu Muresan: "Normal ca imi poate deschide o usa"

Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 16:50
Ricardo Cadu, fostul capitan emblematic al CFR-ului, ar putea reveni la clubul care i-a marcat cariera.
Dupa ce Iuliu Muresan a fost numit din nou in fruntea formatiei din Gruia, portughezul a recunoscut ca spera sa primeasca un semnal pentru a se intoarce "acasa".

"Este un moment foarte greu si trebuie schimbari. Au jucatori buni si sunt sigur ca CFR va termina in primele 6. Cred ca Iuliu Muresan este cel mai potrivit om in momentul de fata. Are experienta, stie ce inseamna CFR si ce se ...citește toată știrea

